Arne Ravndal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arne Ravndal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arne Ravndal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arne Ravndal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arne Ravndal 27 Ocak 1998 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arne Ravndal Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NSM yapmaktadır. Arne Ravndal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sandnes Ulf futbol takımında oynamaktadır. Sandnes Ulf takımına 23 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Arne Ravndal'nin Sandnes Ulf ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Arne Ravndal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arne Ravndal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arne Ravndal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arne Ravndal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2017 yılında Sola FK

3 Ağustos 2017 yılında Vidar

12 Haziran 2018 yılında Sola FK

5 Ağustos 2019 yılında FK Gjovik-Lyn

23 Ağustos 2022 yılında Sandnes Ulf

Arne Ravndal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arne Ravndal şuan Sandnes Ulf takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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