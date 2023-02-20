Aron Jonsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aron Jonsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aron Jonsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aron Jonsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aron Jonsson 20 Temmuz 2004 tarihinde Bergen şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İzlanda,Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aron Jonsson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aron Jonsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Brann futbol takımında oynamaktadır. SK Brann takımına 10 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Aron Jonsson'nin SK Brann ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aron Jonsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aron Jonsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aron Jonsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aron Jonsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Şubat 2021 yılında Brann

12 Mayıs 2021 yılında Fyllingsdalen

31 Aralık 2021 yılında Brann

Aron Jonsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aron Jonsson şuan SK Brann takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Aron Jonsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Fyllingsdalen (-2021)

İzlanda U19 takımında 15 numaralı formasıyla 1 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U17 takımında 22 numaralı formasıyla 9 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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