Arun Basuljevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arun Basuljevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arun Basuljevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arun Basuljevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arun Basuljevic 17 Aralık 1995 tarihinde Mahopac, New York şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arun Basuljevic Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FSG USA yapmaktadır. Arun Basuljevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Monterey Bay FC futbol takımında oynamaktadır. Monterey Bay FC takımına 8 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Arun Basuljevic'nin Monterey Bay FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Arun Basuljevic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/ArunBasuljevic

Arun Basuljevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arun Basuljevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arun Basuljevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arun Basuljevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2014 yılında Georgetown

1 Mayıs 2015 yılında NYRB U-23

1 Ağustos 2015 yılında Georgetown

1 Mayıs 2016 yılında NYRB U-23

1 Ağustos 2016 yılında Georgetown

24 Ocak 2017 yılında New York RB

23 Mart 2017 yılında NY Red Bulls II

30 Kasım 2017 yılında New York RB

1 Şubat 2018 yılında Fremad Amager

7 Ağustos 2018 yılında Nyköping

18 Şubat 2019 yılında Fresno

17 Aralık 2019 yılında Oklahoma City

8 Şubat 2022 yılında Monterey Bay

Arun Basuljevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arun Basuljevic şuan Monterey Bay FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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