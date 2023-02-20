Aune Selland Heggebo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aune Selland Heggebo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aune Selland Heggebo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aune Selland Heggebo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aune Selland Heggebo 29 Temmuz 2001 tarihinde Bergen şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Aune Selland Heggebø şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aune Selland Heggebo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aune Selland Heggebo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Brann futbol takımında oynamaktadır. SK Brann takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Aune Selland Heggebo'nin SK Brann ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Aune Selland Heggebo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aune Selland Heggebo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aune Selland Heggebo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aune Selland Heggebo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ağustos 2019 yılında Nest-Sotra IL

2 Eylül 2019 yılında SK Brann II

22 Haziran 2020 yılında Øygarden FK

31 Aralık 2020 yılında SK Brann II

1 Şubat 2021 yılında Brann

Aune Selland Heggebo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aune Selland Heggebo şuan SK Brann takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Aune Selland Heggebo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

IL Bjarg

Norveç U21 takımında 22 numaralı formasıyla 10 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U20 takımında 19 numaralı formasıyla 7 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U18 takımında 19 numaralı formasıyla 8 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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