'Bambaşka Biri' adlı yeni dizi merakla bekleniyor! Oyuncuları kimler? Konusu nedir? Bütün cevaplar haberimizde

FOX TV ekranlarında yeni bir dizi başlıyor! Dizinin başrollerinde yıllar sonra yeniden bir araya gelen Hande Erçel ile Burak Deniz yer alıyor. 'Bambaşka Biri' oyuncu kadrosunda kimler var, nerede çekiliyor?

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'Bambaşka Biri' adlı yeni dizi merakla bekleniyor! Oyuncuları kimler? Konusu nedir? Bütün cevaplar haberimizde

Bambaşka Biri dizisi oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekerken projenin yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt üstleniyor. Heyecan yaratan dizinin senaryosunu Ethem Özışık kaleme alıyor. Bambaşka Biri dizisinin yapımcılığı Timur Savcu ve Burak Sağyaşar'a ait. İşte, Bambaşka Biri oyuncuları ve konusu...
'Bambaşka Biri' adlı yeni dizi merakla bekleniyor! Oyuncuları kimler? Konusu nedir? Bütün cevaplar haberimizde

BAMBAŞKA BİRİ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kadrosu ve konusu ile hayli ilgi gören dizi Bambaşka Biri'nin çekimleri İstanbul'un farklı semtlerinde gerçekleşiyor. Özellikle Galata ve Beşiktaş başlıca çekim noktalarıdır.

Dizi herhangi bir projeden uyarlama olmadığı gibi gerçek hikayeden esinleme de yapılmamıştır.

'Bambaşka Biri' adlı yeni dizi merakla bekleniyor! Oyuncuları kimler? Konusu nedir? Bütün cevaplar haberimizde

BAMBAŞKA BİRİ DİZİ KONUSU-HİKAYESİ

Ormanda vahşice işlenen Hamdi Atılbay cinayeti, karışık geçmişini arkada bırakarak artık yeni düzenini kurmak isteyen genç savcı Leyla ile düzenli ve şöhret dolu bir hayata sahip olan hırslı gazeteci Kenan’ın yollarını kesiştirir. Ne var ki bu cinayet, sadece onların aşklarının değil aynı zamanda hayatlarıyla ilgili bildikleri doğruların yıkılacağının da habercisidir.

BAMBAŞKA BİRİ OYUNCULARI VE KARAKTERLER

Burak Deniz - Kenan Öztürk
Hande Erçel - Leyla Gediz
Cem Davran - Turan Öztürk
Menderes Samancılar - İdris
Ferit Aktuğ - Murat
Dilşah Demir - Pelin
Begüm Akkaya - Yasemin
Kardelen Arnavutoğlu - Gülçin
Uğur Uzunel - Tahir Gediz
Polen Emre - Nuray
Gülçin Hatıhan - Şahinde Gediz
Aslı Orcan - Nükhet
Berrin Arısoy - Nevin Öztürk
Muttalip Müjdeci - Ekrem Gediz

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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