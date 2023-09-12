'Bambaşka Biri' adlı yeni dizi merakla bekleniyor! Oyuncuları kimler? Konusu nedir? Bütün cevaplar haberimizde

Bambaşka Biri dizisi oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekerken projenin yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt üstleniyor. Heyecan yaratan dizinin senaryosunu Ethem Özışık kaleme alıyor. Bambaşka Biri dizisinin yapımcılığı Timur Savcu ve Burak Sağyaşar'a ait. İşte, Bambaşka Biri oyuncuları ve konusu...



BAMBAŞKA BİRİ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kadrosu ve konusu ile hayli ilgi gören dizi Bambaşka Biri'nin çekimleri İstanbul'un farklı semtlerinde gerçekleşiyor. Özellikle Galata ve Beşiktaş başlıca çekim noktalarıdır.

Dizi herhangi bir projeden uyarlama olmadığı gibi gerçek hikayeden esinleme de yapılmamıştır.

BAMBAŞKA BİRİ DİZİ KONUSU-HİKAYESİ

Ormanda vahşice işlenen Hamdi Atılbay cinayeti, karışık geçmişini arkada bırakarak artık yeni düzenini kurmak isteyen genç savcı Leyla ile düzenli ve şöhret dolu bir hayata sahip olan hırslı gazeteci Kenan’ın yollarını kesiştirir. Ne var ki bu cinayet, sadece onların aşklarının değil aynı zamanda hayatlarıyla ilgili bildikleri doğruların yıkılacağının da habercisidir.

BAMBAŞKA BİRİ OYUNCULARI VE KARAKTERLER

Burak Deniz - Kenan Öztürk

Hande Erçel - Leyla Gediz

Cem Davran - Turan Öztürk

Menderes Samancılar - İdris

Ferit Aktuğ - Murat

Dilşah Demir - Pelin

Begüm Akkaya - Yasemin

Kardelen Arnavutoğlu - Gülçin

Uğur Uzunel - Tahir Gediz

Polen Emre - Nuray

Gülçin Hatıhan - Şahinde Gediz

Aslı Orcan - Nükhet

Berrin Arısoy - Nevin Öztürk

Muttalip Müjdeci - Ekrem Gediz

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