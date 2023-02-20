Bryam Rebellon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bryam Rebellon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bryam Rebellon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bryam Rebellon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bryam Rebellon 22 Ocak 1992 tarihinde Puerto Gaitán şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Bryam Alberto Rebellón Sánchez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bryam Rebellon Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bryam Rebellon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Indy Eleven futbol takımında oynamaktadır. Indy Eleven takımına 3 Aralık 2021 tarihinde katılmıştır. Bryam Rebellon'nin Indy Eleven ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Bryam Rebellon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bryam Rebellon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bryam Rebellon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bryam Rebellon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Girardot FC

1 Temmuz 2011 yılında Indep. Santa Fe

1 Ocak 2013 yılında Sarmiento Junin

1 Temmuz 2013 yılında Villa Dálmine

30 Haziran 2014 yılında Sarmiento Junin

1 Eylül 2014 yılında Llaneros FC

23 Şubat 2016 yılında LA Galaxy II

25 Ocak 2017 yılında J'ville Armada

3 Ocak 2018 yılında Swope Park

11 Ocak 2019 yılında El Paso

3 Aralık 2021 yılında Indy Eleven

Bryam Rebellon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bryam Rebellon şuan Indy Eleven takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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