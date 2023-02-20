Harrison Robledo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harrison Robledo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Harrison Robledo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Harrison Robledo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Harrison Robledo 8 Şubat 2002 tarihinde Queens, New York şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Kolombiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Harrison Robledo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Indy Eleven futbol takımında oynamaktadır. Indy Eleven takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Harrison Robledo'nin Indy Eleven ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Harrison Robledo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Harrison Robledo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Harrison Robledo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Harrison Robledo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında FCC Academy

25 Şubat 2022 yılında Cincinnati

8 Şubat 2023 yılında Indy Eleven

30 Kasım 2023 yılında Cincinnati

Harrison Robledo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Harrison Robledo şuan Indy Eleven takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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