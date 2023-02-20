Ecris Revolorio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ecris Revolorio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ecris Revolorio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ecris Revolorio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ecris Revolorio 13 Aralık 2002 tarihinde Evansville, Indiana şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Guatemala uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ecris Revolorio Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ecris Revolorio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Indy Eleven futbol takımında oynamaktadır. Indy Eleven takımına 1 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Ecris Revolorio'nin Indy Eleven ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Ecris Revolorio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ecris Revolorio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ecris Revolorio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ecris Revolorio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ağustos 2021 yılında Indy Eleven

30 Kasım 2021 yılında Indiana Fire

28 Ocak 2022 yılında Indy Eleven

30 Kasım 2022 yılında Indiana Fire

1 Aralık 2022 yılında Indy Eleven

30 Kasım 2023 yılında Indiana Fire

Ecris Revolorio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ecris Revolorio şuan Indy Eleven takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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