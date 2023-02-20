Jonas Fjeldberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonas Fjeldberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonas Fjeldberg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonas Fjeldberg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonas Fjeldberg 30 Ekim 1998 tarihinde Jessheim şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Jonas Stensrud Fjeldberg şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonas Fjeldberg Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Indy Eleven futbol takımında oynamaktadır. Indy Eleven takımına 11 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Jonas Fjeldberg'nin Indy Eleven ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Jonas Fjeldberg Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/FjeldbergJonas

Jonas Fjeldberg Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonas Fjeldberg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jonas Fjeldberg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonas Fjeldberg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Ullensaker/Kisa

1 Ağustos 2017 yılında Dayton Flyers

1 Mayıs 2018 yılında Ull/Kisa II

1 Ağustos 2018 yılında Dayton Flyers

1 Mayıs 2019 yılında Dayton Dutch L.

1 Ağustos 2019 yılında Dayton Flyers

21 Ocak 2021 yılında Cincinnati

27 Ağustos 2021 yılında RGV FC Toros

30 Kasım 2021 yılında Cincinnati

11 Şubat 2022 yılında Indy Eleven

25 Temmuz 2022 yılında RGV FC Toros

30 Kasım 2022 yılında Indy Eleven

Jonas Fjeldberg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonas Fjeldberg şuan Indy Eleven takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jonas Fjeldberg Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ullensaker/Kisa IL

Norveç U19 takımında 16 numaralı formasıyla 12 Şubat 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U16 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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