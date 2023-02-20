Cam Lindley kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cam Lindley Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cam Lindley adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cam Lindley Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cam Lindley 18 Temmuz 1997 tarihinde Carmel, Indiana şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Cameron Lindley şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cam Lindley Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Indy Eleven futbol takımında oynamaktadır. Indy Eleven takımına 1 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Cam Lindley'nin Indy Eleven ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Cam Lindley Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/cam__lindley

http://www.instagram.com/cam__lindley/

Cam Lindley Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cam Lindley isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cam Lindley Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cam Lindley futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Fire Academy

1 Ağustos 2016 yılında Tar Heels

1 Mayıs 2017 yılında Wilmington

1 Ağustos 2017 yılında Tar Heels

18 Ocak 2018 yılında Orlando

24 Mayıs 2018 yılında St. Louis FC

30 Kasım 2018 yılında Orlando

13 Nisan 2019 yılında Memphis 901

30 Kasım 2019 yılında Orlando

6 Şubat 2020 yılında Indy Eleven

18 Aralık 2020 yılında San Antonio FC

9 Aralık 2021 yılında Switchbacks FC

1 Aralık 2022 yılında Indy Eleven

Cam Lindley Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cam Lindley şuan Indy Eleven takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Cam Lindley Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Amerika Birleşik Devletleri U23 takımında 20 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U18 takımında 24 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

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