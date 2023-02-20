Younes Boudadi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Younes Boudadi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Younes Boudadi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Younes Boudadi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Younes Boudadi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Younes Boudadi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Younes Boudadi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Younes Boudadi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Younes Boudadi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Younes Boudadi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Younes Boudadi 23 Ocak 1996 tarihinde Ieper şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Fas,Belçika uyrukludur.Gerçek adı da يونس بودادي şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Younes Boudadi Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Path2Pro yapmaktadır. Younes Boudadi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Indy Eleven futbol takımında oynamaktadır. Indy Eleven takımına 2 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Younes Boudadi'nin Indy Eleven ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Younes Boudadi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Younes Boudadi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Younes Boudadi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Younes Boudadi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında FC Brügge U17

1 Temmuz 2013 yılında FC Brügge U19

1 Temmuz 2015 yılında FC Brügge U21

7 Ağustos 2016 yılında Boston Eagles

1 Mayıs 2017 yılında Boston Bolts

1 Ağustos 2017 yılında Boston Eagles

1 Ağustos 2018 yılında CU Bluejays

13 Ocak 2020 yılında LAFC

1 Şubat 2020 yılında Kulüpsüz

26 Mart 2020 yılında Reno FC

22 Aralık 2020 yılında Hartford

2 Aralık 2022 yılında Indy Eleven

Younes Boudadi kimdir

Younes Boudadi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Younes Boudadi şuan Indy Eleven takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Club Brugge (-2015)

Younes Boudadi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Fas U17 takımında 15 numaralı formasıyla 13 Nisan 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Younes Boudadi nereli

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