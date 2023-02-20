Adrian Diz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Diz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adrian Diz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Adrian Diz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Adrian Diz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Diz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adrian Diz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Diz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Diz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrian Diz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrian Diz 4 Mart 1994 tarihinde La Habana şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Küba uyrukludur.Gerçek adı da Adrián Arturo Diz Pé şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrian Diz Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini A10 PRO yapmaktadır. Adrian Diz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Tulsa futbol takımında oynamaktadır. FC Tulsa takımına 26 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Adrian Diz'nin FC Tulsa ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Adrian Diz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adrian Diz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Adrian Diz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrian Diz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında CF Ciudad de Habana

19 Şubat 2016 yılında Kulüpsüz

25 Mayıs 2018 yılında Portland 2

10 Ocak 2020 yılında Switchbacks FC

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

17 Mart 2021 yılında RGV FC Toros

26 Ocak 2022 yılında Tulsa

Adrian Diz kimdir

Adrian Diz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrian Diz şuan FC Tulsa takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Adrian Diz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Küba U20 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 2 gol atmıştır.

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Adrian Diz nereli

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