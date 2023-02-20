Alann Torres kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alann Torres Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alann Torres adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alann Torres Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alann Torres 24 Eylül 2003 tarihinde Elkhart, Indiana şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alann Torres Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Indy Eleven futbol takımında oynamaktadır. Indy Eleven takımına 21 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Alann Torres'nin Indy Eleven ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Alann Torres Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alann Torres isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Alann Torres Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alann Torres futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ağustos 2021 yılında Indy Eleven

30 Kasım 2021 yılında Indiana Fire

21 Ocak 2022 yılında Indy Eleven

22 Mart 2022 yılında Forward Madison

30 Kasım 2022 yılında Indy Eleven

Alann Torres Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alann Torres şuan Indy Eleven takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.