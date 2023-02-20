Jack Blake kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jack Blake Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jack Blake kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jack Blake ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jack Blake kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jack Blake Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jack Blake kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jack Blake Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jack Blake adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jack Blake Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jack Blake 22 Eylül 1994 tarihinde Nottingham şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İskoçya,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Jack James Blake şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jack Blake Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Blue Carpet Sports Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Indy Eleven futbol takımında oynamaktadır. Indy Eleven takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jack Blake'nin Indy Eleven ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Jack Blake Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/jackblake94

http://www.instagram.com/jackblake_94/

Jack Blake Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jack Blake isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Jack Blake Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jack Blake futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Ekim 2013 yılında Mansfield Town

19 Kasım 2013 yılında Nottingham U18

26 Mayıs 2016 yılında Minnesota NASL

18 Ocak 2017 yılında J'ville Armada

8 Şubat 2018 yılında TB Rowdies

14 Mart 2018 yılında J'ville Armada

15 Mart 2018 yılında TB Rowdies

19 Haziran 2018 yılında Real Monarchs

30 Kasım 2018 yılında TB Rowdies

1 Aralık 2018 yılında Real Monarchs

14 Aralık 2020 yılında San Diego Loyal

6 Ocak 2023 yılında Indy Eleven

Jack Blake kimdir

Jack Blake Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jack Blake şuan Indy Eleven takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Notts County (2002-2004), Nottingham Forest (2004-2013)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jack Blake nereli

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