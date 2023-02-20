Robby Dambrot kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robby Dambrot Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robby Dambrot adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robby Dambrot Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robby Dambrot 19 Ekim 1994 tarihinde Akron, Ohio şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Robert Dambrot şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robby Dambrot Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Indy Eleven futbol takımında oynamaktadır. Indy Eleven takımına 2 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Robby Dambrot'nin Indy Eleven ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Robby Dambrot Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/robbydambrot/

Robby Dambrot Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robby Dambrot isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Robby Dambrot Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robby Dambrot futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2013 yılında Akron Zips

1 Mayıs 2014 yılında AFC Cleveland

1 Ağustos 2014 yılında Akron Zips

1 Mayıs 2015 yılında AFC Cleveland

1 Ağustos 2015 yılında Akron Zips

1 Ağustos 2017 yılında Panthers

1 Mayıs 2019 yılında Virginia Beach

9 Ağustos 2019 yılında Loudoun United

19 Ocak 2022 yılında Pittsburgh

2 Ağustos 2022 yılında Indy Eleven

Robby Dambrot Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robby Dambrot şuan Indy Eleven takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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