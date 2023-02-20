Aodhan Quinn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aodhan Quinn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aodhan Quinn adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aodhan Quinn Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aodhan Quinn 22 Mart 1992 tarihinde San Diego, California şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aodhan Quinn Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Remington Ellis Management yapmaktadır. Aodhan Quinn, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Indy Eleven futbol takımında oynamaktadır. Indy Eleven takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Aodhan Quinn'nin Indy Eleven ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Aodhan Quinn Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/aodhanquinn_/

Aodhan Quinn Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aodhan Quinn isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aodhan Quinn Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aodhan Quinn futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2011 yılında Akron Zips

21 Ocak 2014 yılında Philadelphia

19 Mart 2014 yılında Orlando City SC

11 Mayıs 2015 yılında Louisville City

13 Ocak 2017 yılında Cincinnati

15 Aralık 2017 yılında Orange County

3 Aralık 2020 yılında Phoenix Rising

19 Ocak 2023 yılında Indy Eleven

Aodhan Quinn Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aodhan Quinn şuan Indy Eleven takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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