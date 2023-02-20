Solomon Asante kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Solomon Asante Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Solomon Asante adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Solomon Asante Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Solomon Asante 15 Eylül 1990 tarihinde Kumasi şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Gana uyrukludur.Gerçek adı da Solomon Asanté Wiafe şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Solomon Asante Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini A10 PRO yapmaktadır. Solomon Asante, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Indy Eleven futbol takımında oynamaktadır. Indy Eleven takımına 11 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Solomon Asante'nin Indy Eleven ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Solomon Asante Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/solomon_asante20/

Solomon Asante Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Solomon Asante isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Solomon Asante Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Solomon Asante futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında ASFA Yennenga

1 Eylül 2010 yılında Berekum Chelsea

1 Ocak 2013 yılında TP Mazembe

1 Ocak 2018 yılında Phoenix Rising

1 Aralık 2021 yılında Kulüpsüz

11 Nisan 2022 yılında Indy Eleven

Solomon Asante Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Solomon Asante şuan Indy Eleven takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Solomon Asante Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gana takımında 14 numaralı formasıyla 8 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 1 gol atmıştır.

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