Tim Trilk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tim Trilk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tim Trilk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tim Trilk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tim Trilk 15 Ağustos 1998 tarihinde Rockford, Illinois şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Timothy Trilk şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tim Trilk Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tim Trilk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Indy Eleven futbol takımında oynamaktadır. Indy Eleven takımına 16 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Tim Trilk'nin Indy Eleven ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Tim Trilk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tim Trilk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tim Trilk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tim Trilk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2019 yılında Tri-Cities

1 Ağustos 2019 yılında W. Illinois Uni

24 Ocak 2020 yılında Red Wolves

16 Şubat 2022 yılında Indy Eleven

Tim Trilk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tim Trilk şuan Indy Eleven takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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