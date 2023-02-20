Juan Tejada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Tejada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Tejada adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Tejada Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Tejada 14 Ocak 1997 tarihinde Panama City şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Panama uyrukludur.Gerçek adı da Juan David Tejada Londono şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Tejada Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RELC SPORTS INC. yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Indy Eleven futbol takımında oynamaktadır. Indy Eleven takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Juan Tejada'nin Indy Eleven ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Juan Tejada Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/JuanDavidTejada

http://www.instagram.com/juandavidtejada/

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Juan Tejada Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Tejada isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Juan Tejada Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Tejada futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2014 yılında IMG Soccer

1 Ağustos 2015 yılında Eckerd Tritons

1 Mayıs 2017 yılında Tropics

1 Ağustos 2017 yılında Eckerd Tritons

1 Mayıs 2018 yılında Tropics

1 Ağustos 2018 yılında Eckerd Tritons

20 Şubat 2019 yılında TB Rowdies

21 Temmuz 2022 yılında Indy Eleven

Juan Tejada Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Tejada şuan Indy Eleven takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Juan Tejada Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Eckerd College

Panama takımında 24 numaralı formasıyla 16 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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