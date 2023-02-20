Sebastian Guenzatti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Guenzatti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Guenzatti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Guenzatti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Guenzatti 8 Temmuz 1991 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Uruguay,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Sebastián Ignacio Guenzatti Vareña şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Guenzatti Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SARBON yapmaktadır. Sebastian Guenzatti, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Indy Eleven futbol takımında oynamaktadır. Indy Eleven takımına 13 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Sebastian Guenzatti'nin Indy Eleven ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Guenzatti Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/seba9113

http://www.instagram.com/seba_seba17/

Haberin Devamı

Sebastian Guenzatti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Guenzatti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

Sebastian Guenzatti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Guenzatti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2013 yılında Huracán

5 Temmuz 2013 yılında NY Cosmos

1 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

31 Temmuz 2017 yılında TB Rowdies

13 Aralık 2022 yılında Indy Eleven

Sebastian Guenzatti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Guenzatti şuan Indy Eleven takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

CA Peñarol

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.