Mechack Jerome kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mechack Jerome Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mechack Jerome kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mechack Jerome ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mechack Jerome kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mechack Jerome Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mechack Jerome kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mechack Jerome Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mechack Jerome adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mechack Jerome Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mechack Jerome 21 Nisan 1990 tarihinde Liancourt şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Haiti uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mechack Jerome Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mechack Jerome, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Indy Eleven futbol takımında oynamaktadır. Indy Eleven takımına 3 Aralık 2021 tarihinde katılmıştır. Mechack Jerome'nin Indy Eleven ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Mechack Jerome Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/MechackJerome

Mechack Jerome Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mechack Jerome isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Mechack Jerome Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mechack Jerome futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Mirandela

1 Haziran 2010 yılında Austin Aztex FC

28 Şubat 2013 yılında Kansas City

31 Mart 2014 yılında Kulüpsüz

6 Haziran 2014 yılında Montreal

1 Temmuz 2014 yılında Kulüpsüz

1 Mayıs 2015 yılında Charlotte Ind.

25 Eylül 2015 yılında J'ville Armada

1 Aralık 2017 yılında Kulüpsüz

21 Mart 2018 yılında J'ville Armada

21 Ocak 2019 yılında El Paso

3 Aralık 2021 yılında Indy Eleven

Mechack Jerome kimdir

Mechack Jerome Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mechack Jerome şuan Indy Eleven takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Mechack Jerome Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Haiti takımında 3 numaralı formasıyla 23 Nisan 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 74 maçta 3 gol atmıştır.

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Mechack Jerome nereli

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