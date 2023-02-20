Gustavo Rissi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Rissi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustavo Rissi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gustavo Rissi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gustavo Rissi 4 Şubat 1998 tarihinde Araras şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Gustavo Martini Rissi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gustavo Rissi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AGON yapmaktadır. Gustavo Rissi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Indy Eleven futbol takımında oynamaktadır. Indy Eleven takımına 8 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Gustavo Rissi'nin Indy Eleven ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Gustavo Rissi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gustavo Rissi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gustavo Rissi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gustavo Rissi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Mart 2019 yılında Ipatinga FC

24 Nisan 2019 yılında Cruzeiro U20

25 Nisan 2019 yılında Boa Esporte

12 Ağustos 2019 yılında Cruzeiro U20

13 Ağustos 2019 yılında Bold FC

30 Kasım 2019 yılında Cruzeiro U20

24 Mart 2020 yılında Bold FC

30 Kasım 2020 yılında Cruzeiro U20

4 Mart 2021 yılında Bold FC

30 Kasım 2021 yılında Cruzeiro U20

16 Şubat 2022 yılında Rochester NY

8 Aralık 2022 yılında Indy Eleven

Gustavo Rissi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gustavo Rissi şuan Indy Eleven takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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