Yannik Oettl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yannik Oettl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yannik Oettl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yannik Oettl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yannik Oettl 19 Kasım 1996 tarihinde München şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yannik Oettl Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Yannik Oettl, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Indy Eleven futbol takımında oynamaktadır. Indy Eleven takımına 6 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Yannik Oettl'nin Indy Eleven ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Yannik Oettl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yannik Oettl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yannik Oettl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yannik Oettl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında U'haching U19

1 Temmuz 2015 yılında FC Augsburg II

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

1 Ağustos 2017 yılında UCF Knights

5 Mayıs 2021 yılında Ocean City

21 Temmuz 2021 yılında UCF Knights

22 Temmuz 2021 yılında Revolution II

12 Mayıs 2022 yılında Hartford

30 Kasım 2022 yılında Revolution II

6 Aralık 2022 yılında Indy Eleven

Yannik Oettl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yannik Oettl şuan Indy Eleven takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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