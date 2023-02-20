Jesus Vazquez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesus Vazquez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jesus Vazquez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jesus Vazquez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jesus Vazquez 22 Mart 1995 tarihinde San Luis Obispo, California şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Jesús Antonio Vázquez Ocampo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jesus Vazquez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Indy Eleven futbol takımında oynamaktadır. Indy Eleven takımına 18 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Jesus Vazquez'nin Indy Eleven ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Jesus Vazquez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jesus Vazquez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jesus Vazquez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jesus Vazquez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Cancún

1 Temmuz 2019 yılında Atlante

10 Temmuz 2020 yılında LA Galaxy II

23 Şubat 2022 yılında RGV FC Toros

25 Temmuz 2022 yılında Indy Eleven

17 Ağustos 2022 yılında RGV FC Toros

18 Ağustos 2022 yılında Indy Eleven

Jesus Vazquez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jesus Vazquez şuan Indy Eleven takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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