Denizli Çardak Nüfusu 2020 - 2021 |  Çardak İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Denizli Çardak Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Denizli Çardak nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Denizli Çardak Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Çardak ilçesinin bağlı bulunduğu Denizli ilinde 1 milyon 040,915 kişi yaşamaktadır. Denizli ili 12134 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 444 (km²) si Çardak ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Denizli Çardak nüfusu 8,574 kişidir.

Denizli Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 040,915 kişidir.

Çardak İlçe Nüfusu Kaçtır?

8,574 kişidir.

Denizli Çardak Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -18,7 olarak gerçekleşmiştir.

Çardak İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 26,715996 Enlem : 26,715996

Çardak İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Denizli iline bağlı bulunan Çardak ilçesinin telefon alan kodu 0 258 şeklinde başlamaktadır.

Çardak ilçesinin bağlı olduğu Denizli İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Çardak ilçesinin bağlı olduğu il olan Denizli ilinin plaka kodu 20 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020