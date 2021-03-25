Denizli Bekilli Nüfusu 2020 - 2021 |  Bekilli İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Denizli Bekilli Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Denizli Bekilli nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Denizli Bekilli Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Bekilli ilçesinin bağlı bulunduğu Denizli ilinde 1 milyon 040,915 kişi yaşamaktadır. Denizli ili 12134 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 325 (km²) si Bekilli ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Denizli Bekilli nüfusu 6,660 kişidir.

Denizli Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 040,915 kişidir.

Bekilli İlçe Nüfusu Kaçtır?

6,660 kişidir.

Denizli Bekilli Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -24,6 olarak gerçekleşmiştir.

Bekilli İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 29,418364 Enlem : 29,418364

Bekilli İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Denizli iline bağlı bulunan Bekilli ilçesinin telefon alan kodu 0 258 şeklinde başlamaktadır.

Bekilli ilçesinin bağlı olduğu Denizli İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Bekilli ilçesinin bağlı olduğu il olan Denizli ilinin plaka kodu 20 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020