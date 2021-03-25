Denizli Acıpayam Nüfusu 2020 - 2021 |  Acıpayam İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Denizli Acıpayam Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Denizli Acıpayam nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Denizli Acıpayam Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Acıpayam ilçesinin bağlı bulunduğu Denizli ilinde 1 milyon 040,915 kişi yaşamaktadır. Denizli ili 12134 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,705 (km²) si Acıpayam ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Denizli Acıpayam nüfusu 55 bin 359 kişidir.

Denizli Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 040,915 kişidir.

Acıpayam İlçe Nüfusu Kaçtır?

55,359 kişidir.

Denizli Acıpayam Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 0,1 olarak gerçekleşmiştir.

Acıpayam İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 29,351727 Enlem : 29,351727

Acıpayam İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Denizli iline bağlı bulunan Acıpayam ilçesinin telefon alan kodu 0 258 şeklinde başlamaktadır.

Acıpayam ilçesinin bağlı olduğu Denizli İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Acıpayam ilçesinin bağlı olduğu il olan Denizli ilinin plaka kodu 20 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020