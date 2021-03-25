Denizli Kale Nüfusu 2020 - 2021 |  Kale İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Denizli Kale Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Denizli Kale nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Denizli Kale Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kale ilçesinin bağlı bulunduğu Denizli ilinde 1 milyon 040,915 kişi yaşamaktadır. Denizli ili 12134 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 695 (km²) si Kale ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Denizli Kale nüfusu 19 bin 978 kişidir.

Denizli Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 040,915 kişidir.

Kale İlçe Nüfusu Kaçtır?

19,978 kişidir.

Denizli Kale Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -16,5 olarak gerçekleşmiştir.

Kale İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 28,138084 Enlem : 28,138084

Kale İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Denizli iline bağlı bulunan Kale ilçesinin telefon alan kodu 0 258 şeklinde başlamaktadır.

Kale ilçesinin bağlı olduğu Denizli İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Kale ilçesinin bağlı olduğu il olan Denizli ilinin plaka kodu 20 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020