Denizli Sarayköy Nüfusu 2020 - 2021 |  Sarayköy İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Denizli Sarayköy Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Denizli Sarayköy nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Denizli Sarayköy Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Sarayköy ilçesinin bağlı bulunduğu Denizli ilinde 1 milyon 040,915 kişi yaşamaktadır. Denizli ili 12134 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 359 (km²) si Sarayköy ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Denizli Sarayköy nüfusu 30 bin 872 kişidir.

Denizli Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 040,915 kişidir.

Sarayköy İlçe Nüfusu Kaçtır?

30,872 kişidir.

Denizli Sarayköy Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 2 olarak gerçekleşmiştir.

Sarayköy İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 28,926245 Enlem : 28,926245

Sarayköy İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Denizli iline bağlı bulunan Sarayköy ilçesinin telefon alan kodu 0 258 şeklinde başlamaktadır.

Sarayköy ilçesinin bağlı olduğu Denizli İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Sarayköy ilçesinin bağlı olduğu il olan Denizli ilinin plaka kodu 20 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020