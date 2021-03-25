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Denizli Serinhisar Nüfusu 2020 - 2021 |  Serinhisar İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Denizli Serinhisar nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Denizli Serinhisar nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu.  TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Denizli Serinhisar nüfusunun 14 bin 321 olduğu açıklandı. Haberimizde  Denizli Serinhisar yüzölçümü kaçtır? sorusuna da yanıt bulabilirsiniz.

Denizli Serinhisar Nüfusu 2020 - 2021 |  Serinhisar İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Denizli Serinhisar Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Denizli Serinhisar nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Denizli Serinhisar Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Serinhisar ilçesinin bağlı bulunduğu Denizli ilinde  1 milyon 040,915 kişi yaşamaktadır. Denizli ili 12134 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 214 (km²) si Serinhisar ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Denizli Serinhisar nüfusu 14 bin 321 kişidir.

Denizli Serinhisar Nüfusu 2020 - 2021 |  Serinhisar İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Denizli Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 040,915 kişidir.

Serinhisar İlçe Nüfusu Kaçtır?

14 bin 321 kişidir.

Denizli Serinhisar Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde  -9 olarak gerçekleşmiştir.

Denizli Serinhisar Nüfusu 2020 - 2021 |  Serinhisar İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Serinhisar İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam :  29,26486      Enlem :  29,26486

Serinhisar İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Denizli iline bağlı bulunan Serinhisar ilçesinin telefon alan kodu 0 258 şeklinde başlamaktadır.

Serinhisar ilçesinin bağlı olduğu Denizli İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Serinhisar ilçesinin bağlı olduğu il olan Denizli ilinin plaka kodu 20 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

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