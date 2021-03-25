Denizli Honaz Nüfusu 2020 - 2021 |  Honaz İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Denizli Honaz Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Denizli Honaz nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Denizli Honaz Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Honaz ilçesinin bağlı bulunduğu Denizli ilinde 1 milyon 040,915 kişi yaşamaktadır. Denizli ili 12134 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 459 (km²) si Honaz ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Denizli Honaz nüfusu 33 bin 765 kişidir.

Denizli Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 040,915 kişidir.

Honaz İlçe Nüfusu Kaçtır?

33,765 kişidir.

Denizli Honaz Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -17 olarak gerçekleşmiştir.

Honaz İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 29,268313 Enlem : 29,268313

Honaz İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Denizli iline bağlı bulunan Honaz ilçesinin telefon alan kodu 0 258 şeklinde başlamaktadır.

Honaz ilçesinin bağlı olduğu Denizli İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Honaz ilçesinin bağlı olduğu il olan Denizli ilinin plaka kodu 20 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020