Denizli Baklan Nüfusu 2020 - 2021 |  Baklan İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Denizli Baklan Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Denizli Baklan nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Denizli Baklan Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Baklan ilçesinin bağlı bulunduğu Denizli ilinde 1 milyon 040,915 kişi yaşamaktadır. Denizli ili 12134 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 375 km² si Baklan ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Denizli Baklan nüfusu 5,503 kişidir.

Denizli Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 040,915 kişidir.

Baklan İlçe Nüfusu Kaçtır?

5,503 kişidir.

Denizli Baklan Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -3,8 olarak gerçekleşmiştir.

Baklan İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 29,606907 Enlem : 29,606907

Baklan İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Denizli iline bağlı bulunan Baklan ilçesinin telefon alan kodu 0 258 şeklinde başlamaktadır.

Baklan ilçesinin bağlı olduğu Denizli İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Baklan ilçesinin bağlı olduğu il olan Denizli ilinin plaka kodu 20 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020