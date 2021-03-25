Denizli Çal Nüfusu 2020 - 2021 |  Çal İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Denizli Çal Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Denizli Çal nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Denizli Çal Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Çal ilçesinin bağlı bulunduğu Denizli ilinde 1 milyon 040,915 kişi yaşamaktadır. Denizli ili 12134 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 895 (km²) si Çal ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Denizli Çal nüfusu 18 bin 579 kişidir.

Denizli Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 040,915 kişidir.

Çal İlçe Nüfusu Kaçtır?

18,579 kişidir.

Denizli Çal Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -15,5 olarak gerçekleşmiştir.

Çal İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 27,940231 Enlem : 27,940231

Çal İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Denizli iline bağlı bulunan Çal ilçesinin telefon alan kodu 0 258 şeklinde başlamaktadır.

Çal ilçesinin bağlı olduğu Denizli İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Çal ilçesinin bağlı olduğu il olan Denizli ilinin plaka kodu 20 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020