Denizli Beyağaç Nüfusu 2020 - 2021 |  Beyağaç İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Denizli Beyağaç Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Denizli Beyağaç nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Denizli Beyağaç Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Beyağaç ilçesinin bağlı bulunduğu Denizli ilinde 1 milyon 040,915 kişi yaşamaktadır. Denizli ili 12134 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 314 (km²) si Beyağaç ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Denizli Beyağaç nüfusu 6,320 kişidir.

Denizli Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 040,915 kişidir.

Beyağaç İlçe Nüfusu Kaçtır?

6,320 kişidir.

Denizli Beyağaç Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -12,1 olarak gerçekleşmiştir.

Beyağaç İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 28,896572 Enlem : 28,896572

Beyağaç İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Denizli iline bağlı bulunan Beyağaç ilçesinin telefon alan kodu 0 258 şeklinde başlamaktadır.

Beyağaç ilçesinin bağlı olduğu Denizli İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Beyağaç ilçesinin bağlı olduğu il olan Denizli ilinin plaka kodu 20 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020