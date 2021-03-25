Denizli Babadağ Nüfusu 2020 - 2021 |  Babadağ İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Denizli Babadağ Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Denizli Babadağ nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Denizli Babadağ Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Babadağ ilçesinin bağlı bulunduğu Denizli ilinde 1 milyon 040,915 kişi yaşamaktadır. Denizli ili 12134 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 143 (km²) si Babadağ ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Denizli Babadağ nüfusu 6,438 kişidir.

Denizli Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 040,915 kişidir.

Babadağ İlçe Nüfusu Kaçtır?

6,438 kişidir.

Denizli Babadağ Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -1,1 olarak gerçekleşmiştir.

Babadağ İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 28,857838 Enlem : 28,857838

Babadağ İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Denizli iline bağlı bulunan Babadağ ilçesinin telefon alan kodu 0 258 şeklinde başlamaktadır.

Babadağ ilçesinin bağlı olduğu Denizli İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Babadağ ilçesinin bağlı olduğu il olan Denizli ilinin plaka kodu 20 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020