Denizli Çivril Nüfusu 2020 - 2021 |  Çivril İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Denizli Çivril Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Denizli Çivril nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Denizli Çivril Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Çivril ilçesinin bağlı bulunduğu Denizli ilinde 1 milyon 040,915 kişi yaşamaktadır. Denizli ili 12134 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,499 (km²) si Çivril ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Denizli Çivril nüfusu 60 bin 345 kişidir.

Denizli Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 040,915 kişidir.

Çivril İlçe Nüfusu Kaçtır?

60,345 kişidir.

Denizli Çivril Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 0,2 olarak gerçekleşmiştir.

Çivril İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 29,737188 Enlem : 29,737188

Çivril İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Denizli iline bağlı bulunan Çivril ilçesinin telefon alan kodu 0 258 şeklinde başlamaktadır.

Çivril ilçesinin bağlı olduğu Denizli İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Çivril ilçesinin bağlı olduğu il olan Denizli ilinin plaka kodu 20 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020