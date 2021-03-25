Denizli Pamukkale Nüfusu 2020 - 2021 |  Pamukkale İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Denizli Pamukkale Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Denizli Pamukkale nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Denizli Pamukkale Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Pamukkale ilçesinin bağlı bulunduğu Denizli ilinde 1 milyon 040,915 kişi yaşamaktadır. Denizli ili 12,134 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 817 (km²) si Pamukkale ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Denizli Pamukkale nüfusu 342 bin 608 kişidir.

Denizli Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 040,915 kişidir.

Pamukkale İlçe Nüfusu Kaçtır?

342,608 kişidir.

Denizli Pamukkale Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -11,7 olarak gerçekleşmiştir.

Pamukkale İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 29,117725 Enlem : 29,117725

Pamukkale İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Denizli iline bağlı bulunan Pamukkale ilçesinin telefon alan kodu 0 258 şeklinde başlamaktadır.

Pamukkale ilçesinin bağlı olduğu Denizli İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Pamukkale ilçesinin bağlı olduğu il olan Denizli ilinin plaka kodu 20 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020