Denizli Tavas Nüfusu 2020 - 2021 |  Tavas İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Denizli Tavas Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Denizli Tavas nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Denizli Tavas Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Tavas ilçesinin bağlı bulunduğu Denizli ilinde 1 milyon 040,915 kişi yaşamaktadır. Denizli ili 12134 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,57 (km²) si Tavas ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Denizli Tavas nüfusu 42 milyon 922 kişidir.

Denizli Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 040,915 kişidir.

Tavas İlçe Nüfusu Kaçtır?

42 bin 922 kişidir.

Denizli Tavas Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -9,2 olarak gerçekleşmiştir.

Tavas İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 29,071138 Enlem : 29,071138

Tavas İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Denizli iline bağlı bulunan Tavas ilçesinin telefon alan kodu 0 258 şeklinde başlamaktadır.

Tavas ilçesinin bağlı olduğu Denizli İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Tavas ilçesinin bağlı olduğu il olan Denizli ilinin plaka kodu 20 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020