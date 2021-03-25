Denizli Güney Nüfusu 2020 - 2021 |  Güney İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Denizli Güney Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Denizli Güney nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Denizli Güney Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Güney ilçesinin bağlı bulunduğu Denizli ilinde 1 milyon 040,915 kişi yaşamaktadır. Denizli ili 12134 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 391 (km²) si Güney ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Denizli Güney nüfusu 9,746 kişidir.

Denizli Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 040,915 kişidir.

Güney İlçe Nüfusu Kaçtır?

9,746 kişidir.

Denizli Güney Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -5,7 olarak gerçekleşmiştir.

Güney İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 27,798275 Enlem : 27,798275

Güney İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Denizli iline bağlı bulunan Güney ilçesinin telefon alan kodu 0 258 şeklinde başlamaktadır.

Güney ilçesinin bağlı olduğu Denizli İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Güney ilçesinin bağlı olduğu il olan Denizli ilinin plaka kodu 20 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020