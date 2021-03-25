Denizli Çameli Nüfusu 2020 - 2021 |  Çameli İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Denizli Çameli Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Denizli Çameli nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Denizli Çameli Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Çameli ilçesinin bağlı bulunduğu Denizli ilinde 1 milyon 040,915 kişi yaşamaktadır. Denizli ili 12134 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 659 (km²) si Çameli ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Denizli Çameli nüfusu 18 bin 008 kişidir.

Denizli Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 040,915 kişidir.

Çameli İlçe Nüfusu Kaçtır?

18,008 kişidir.

Denizli Çameli Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -1,7 olarak gerçekleşmiştir.

Çameli İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 29,344475 Enlem : 29,344475

Çameli İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Denizli iline bağlı bulunan Çameli ilçesinin telefon alan kodu 0 258 şeklinde başlamaktadır.

Çameli ilçesinin bağlı olduğu Denizli İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Çameli ilçesinin bağlı olduğu il olan Denizli ilinin plaka kodu 20 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020