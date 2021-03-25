Denizli Merkezefendi Nüfusu 2020 - 2021 |  Merkezefendi İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Denizli Merkezefendi Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Denizli Merkezefendi nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Denizli Merkezefendi Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Merkezefendi ilçesinin bağlı bulunduğu Denizli ilinde 1 milyon 040,915 kişi yaşamaktadır. Denizli ili 12134 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 289 (km²) si Merkezefendi ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Denizli Merkezefendi nüfusu 321 bin 546 kişidir.

Denizli Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 040,915 kişidir.

Merkezefendi İlçe Nüfusu Kaçtır?

321,546 kişidir.

Denizli Merkezefendi Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 32,8 olarak gerçekleşmiştir.

Merkezefendi İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Denizli iline bağlı bulunan Merkezefendi ilçesinin telefon alan kodu 0 258 şeklinde başlamaktadır.

Merkezefendi ilçesinin bağlı olduğu Denizli İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Merkezefendi ilçesinin bağlı olduğu il olan Denizli ilinin plaka kodu 20 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020