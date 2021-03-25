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Denizli Bozkurt Nüfusu 2020 - 2021 |  Bozkurt İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Denizli Bozkurt nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Denizli Bozkurt nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu.  TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Denizli Bozkurt nüfusunun 12 bin 148 olduğu açıklandı. Haberimizde  Denizli Bozkurt yüzölçümü kaçtır? sorusuna da yanıt bulabilirsiniz.

Denizli Bozkurt Nüfusu 2020 - 2021 |  Bozkurt İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Denizli Bozkurt Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Denizli Bozkurt nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Denizli Bozkurt Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Bozkurt ilçesinin bağlı bulunduğu Denizli ilinde  1 milyon 040,915 kişi yaşamaktadır. Denizli ili 12134 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 434 (km²) si Bozkurt ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Denizli Bozkurt nüfusu 12 bin 148 kişidir.

Denizli Bozkurt Nüfusu 2020 - 2021 |  Bozkurt İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Denizli Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 040,915 kişidir.

Bozkurt İlçe Nüfusu Kaçtır?

12 bin 148 kişidir.

Denizli Bozkurt Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde  -42,2 olarak gerçekleşmiştir.

Denizli Bozkurt Nüfusu 2020 - 2021 |  Bozkurt İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Bozkurt İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam :  29,608566      Enlem :  29,608566

Bozkurt İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Denizli iline bağlı bulunan Bozkurt ilçesinin telefon alan kodu 0 258 şeklinde başlamaktadır.

Bozkurt ilçesinin bağlı olduğu Denizli İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Bozkurt ilçesinin bağlı olduğu il olan Denizli ilinin plaka kodu 20 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

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