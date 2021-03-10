Denizli Nüfusu 2020 - 2021 | Denizli Yüzölçümü nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Denizli Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Denizli nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Denizli Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Denizli nüfusu geçen yıla göre 3 bin 707 kişi artarak 1 milyon 040 bin 915 kişi oldu ( 2019 yılında Denizli nüfusu 1 milyon 037 bin 208 kişiydi ) . İstanbul ilinde 518 bin 742 erkek, 522 bin 173 kadın yaşamaktadır.

Denizli Alan kodu nedir?

Denizli ilinin telefon alan kodu 0 258 şeklinde başlamaktadır.

Denizli yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Denizli ilinin yüz ölçümü 12134 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 22 olarak gözükmektedir.

Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Denizli Plaka kodu nedir?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Denizli ilinin plaka kodu 20 olarak belirlenmiştir.

Denizli 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Denizli 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 1040915

Denizli 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 518742

Denizli 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 522173

Denizli 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 23

Denizli 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 2,95 Kişidir.

Denizli 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 27,77 olduğu görülmektedir.

Denizli 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 24,77 olduğu görülmektedir.

Denizli 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 2303 kişi boşanmıştır.

Denizli 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 13253

Denizli 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 1040915

Denizli 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 518742

Denizli 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 522173

Denizli 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : -

Denizli 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : -

Denizli 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : -

Denizli 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 89 kişidir.

Denizli 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 517716 Kadın : 519492 Toplam : 1037208 Nüfus yoğunluğu : 89 kişidir.

Denizli 2019 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 517716 Kadın : 519492 Toplam : 1037208

Denizli 2019 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : - Kadın : - Toplam : -

Denizli 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 512109 Kadın : 515673 Toplam : 1027782 Nüfus yoğunluğu : 88 kişidir.

Denizli 2018 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 512109 Kadın : 515673 Toplam : 1027782

Denizli 2018 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : - Kadın : - Toplam : -

Denizli 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 507543 Kadın : 511192 Toplam : 1018735 Nüfus yoğunluğu : 87 kişidir.

Denizli 2017 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 507543 Kadın : 511192 Toplam : 1018735

Denizli 2017 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : - Kadın : - Toplam : -

Denizli 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 500398 Kadın : 505289 Toplam : 1005687 Nüfus yoğunluğu : 86 kişidir.

Denizli 2016 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 500398 Kadın : 505289 Toplam : 1005687

Denizli 2016 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : - Kadın : - Toplam : -

Denizli 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 494808 Kadın : 498634 Toplam : 993442 Nüfus yoğunluğu : 85 kişidir.

Denizli 2015 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 494808 Kadın : 498634 Toplam : 993442

Denizli 2015 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : - Kadın : - Toplam : -