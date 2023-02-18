Domen Klancnik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Domen Klancnik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Domen Klancnik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Domen Klancnik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Domen Klancnik 13 Ekim 2000 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Domen Klancnik Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Domen Klancnik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Brinje Grosuplje futbol takımında oynamaktadır. NK Brinje Grosuplje takımına - tarihinde katılmıştır. Domen Klancnik'nin NK Brinje Grosuplje ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Domen Klancnik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Domen Klancnik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Domen Klancnik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Domen Klancnik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Domen Klancnik şuan NK Brinje Grosuplje takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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