Jan Kovac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Kovac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Kovac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jan Kovac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jan Kovac 5 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jan Kovac Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jan Kovac, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Brinje Grosuplje futbol takımında oynamaktadır. NK Brinje Grosuplje takımına - tarihinde katılmıştır. Jan Kovac'nin NK Brinje Grosuplje ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jan Kovac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jan Kovac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jan Kovac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jan Kovac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jan Kovac şuan NK Brinje Grosuplje takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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