Elliot Collier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elliot Collier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Elliot Collier kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Elliot Collier ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Elliot Collier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elliot Collier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Elliot Collier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elliot Collier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elliot Collier adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elliot Collier Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elliot Collier 22 Şubat 1995 tarihinde Hamilton şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Yeni Zelanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elliot Collier Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

San Diego Loyal SC futbol takımında oynamaktadır. San Diego Loyal SC takımına 27 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Elliot Collier'nin San Diego Loyal SC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Elliot Collier Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elliot Collier isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Elliot Collier Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elliot Collier futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2012 yılında Waikato FC

1 Ağustos 2014 yılında Loyola Ramblers

1 Mayıs 2016 yılında Chicago FC

1 Ağustos 2016 yılında Loyola Ramblers

1 Mayıs 2017 yılında Michigan Bucks

1 Ağustos 2017 yılında Loyola Ramblers

21 Ocak 2018 yılında Chicago

10 Ağustos 2018 yılında Indy Eleven

30 Kasım 2018 yılında Chicago

7 Mart 2019 yılında Memphis 901

30 Kasım 2019 yılında Chicago

7 Ocak 2022 yılında San Antonio FC

27 Aralık 2022 yılında San Diego Loyal

Elliot Collier kimdir

Elliot Collier Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elliot Collier şuan San Diego Loyal SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Elliot Collier Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Yeni Zelanda takımında 18 numaralı formasıyla 14 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Elliot Collier nereli

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