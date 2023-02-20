Nick Moon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nick Moon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nick Moon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nick Moon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nick Moon 31 Mayıs 1996 tarihinde Waukesha, Wisconsin şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nick Moon Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Beswicks Sports Ltd yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

San Diego Loyal SC futbol takımında oynamaktadır. San Diego Loyal SC takımına 6 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Nick Moon'nin San Diego Loyal SC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Nick Moon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nick Moon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nick Moon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nick Moon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2016 yılında Fresno Fuego

1 Ağustos 2016 yılında Milwaukee P.

1 Mayıs 2017 yılında Lane United

1 Ağustos 2017 yılında Milwaukee P.

1 Mayıs 2018 yılında Lane United

1 Ağustos 2018 yılında Kulüpsüz

6 Şubat 2019 yılında Lansing Ignite

4 Aralık 2019 yılında Indy Eleven

6 Ocak 2022 yılında San Diego Loyal

Nick Moon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nick Moon şuan San Diego Loyal SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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