Morgan Hackworth kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Morgan Hackworth Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Morgan Hackworth adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Morgan Hackworth Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Morgan Hackworth 2 Ocak 1997 tarihinde Pennsylvania şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Morgan Christopher Hackworth şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Morgan Hackworth Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

San Diego Loyal SC futbol takımında oynamaktadır. San Diego Loyal SC takımına 5 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Morgan Hackworth'nin San Diego Loyal SC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Morgan Hackworth Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/HackworthMorgan

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Morgan Hackworth Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Morgan Hackworth isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Morgan Hackworth Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Morgan Hackworth futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Ph. Union Acad.

1 Ağustos 2015 yılında Syracuse

1 Ocak 2017 yılında Akron Zips

1 Mayıs 2017 yılında Rowdies U23

1 Ağustos 2017 yılında Akron Zips

1 Mayıs 2018 yılında Peachtree City

1 Ağustos 2018 yılında Akron Zips

29 Ocak 2019 yılında Memphis 901

5 Şubat 2020 yılında San Diego Loyal

Morgan Hackworth Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Morgan Hackworth şuan San Diego Loyal SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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