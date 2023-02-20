Elijah Martin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elijah Martin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elijah Martin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elijah Martin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elijah Martin 4 Temmuz 1996 tarihinde Fresno, California şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Elijah Kain Martin şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elijah Martin Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROSPORT Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

San Diego Loyal SC futbol takımında oynamaktadır. San Diego Loyal SC takımına 13 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Elijah Martin'nin San Diego Loyal SC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Elijah Martin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Martin_elijah3

Elijah Martin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elijah Martin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Elijah Martin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elijah Martin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında LA Galaxy Acad.

1 Şubat 2014 yılında LA Galaxy II

14 Nisan 2016 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2017 yılında Fresno Fuego

6 Şubat 2019 yılında Fresno

13 Şubat 2020 yılında San Diego Loyal

Elijah Martin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elijah Martin şuan San Diego Loyal SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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