Ronaldo Damus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ronaldo Damus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ronaldo Damus kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ronaldo Damus ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ronaldo Damus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ronaldo Damus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ronaldo Damus

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ronaldo Damus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ronaldo Damus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ronaldo Damus 12 Eylül 1999 tarihinde Hinche şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Haiti uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ronaldo Damus Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROSPORT Management yapmaktadır. Ronaldo Damus, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GIF Sundsvall futbol takımında oynamaktadır. GIF Sundsvall takımına 17 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Ronaldo Damus'nin GIF Sundsvall ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Ronaldo Damus Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ronaldodamus/

Ronaldo Damusboyu ve yaşı kaç

Ronaldo Damus Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ronaldo Damus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Ronaldo Damus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ronaldo Damus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2018 yılında Dallas Academy

1 Temmuz 2018 yılında Real Hope FA

3 Ocak 2019 yılında North Texas SC

5 Ocak 2021 yılında Orange County

17 Mart 2022 yılında GIF Sundsvall

Ronaldo Damus kimdir

Ronaldo Damus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ronaldo Damus şuan GIF Sundsvall takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Ronaldo Damus Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Haiti takımında 18 numaralı formasıyla 3 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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Ronaldo Damus nereli

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